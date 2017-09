Atl. Madrid si inceppa, 0-0 a Valencia

ROMA, 9 SET - L'Atletico Madrid è stato bloccato sullo 0-0 nello stadio Mestalla dal Valencia. Sicuramente non un buon viatico per Diego Simeone, in vista della sfida Champions di martedì all'Olimpico contro la Roma. Senza Griezmann, il 'Cholo' si è detto comunque soddisfatto per la prestazione. "Le due squadre hanno giocato una buona partita - le sue parole - erano schierate in campo con moduli simili e alla fine è venuto fuori questo 0-0. Abbiamo creato delle occasione da gol, abbiamo avuto modo di sbloccare il risultato, ma non siamo riusciti a segnare. L'Atletico, però, ha giocato bene". Per il Valencia si tratta del secondo pareggio consecutivo contro una squadra di Madrid, dopo il 2-2 imposto nel Santiago Bernabeu al Real, prima della sosta della Liga. Le due formazioni della capitale spagnola hanno gli stessi punti (5) e inseguono a -4 il Barcellona capolista.