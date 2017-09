Germania: il Bayern perde il primato

ROMA, 9 SET - Brusco stop per il Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Carlo Ancelotti, alla 3/a giornata, ha perso in un colpo solo imbattibilità e primato, uscendo sconfitta per 2-0 dal campo dell'Hoffenheim. Hanno deciso il match le reti messe a segno da Uth al 27' del primo tempo e al 6' della ripresa. Dopo il tracollo odierno, adesso Mueller e compagni sono secondi in classifica, con 6 punti, una lunghezza sotto il Borussia Dortmund, l'Hannover '96 e l'Hoffenheim: assieme al Bayern Monaco ci sono il Lipsia e l'Amburgo. Nessuna squadra si trova a punteggio pieno nel campionato tedesco dopo la 3/a giornata, nella quale spicca il 3-0 del Magonza al Bayer Leverkusen e il 3-1 rifilato dall'Augusta al Colonia.