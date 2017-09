Marotta "Rinnovo? Legato a vita a Juve"

ROMA, 9 SET - "Io e Paratici ci troviamo benissimo qui, alla Juventus ci siamo consacrati e realizzati fino in fondo. Stiamo benissimo con Agnelli, Nedved, Allegri e la squadra. Abbiamo creato un modello vincente, Non c'è il rinnovo perché praticamente siamo legati a vita alla Juventus, e se la società deciderà di cambiarci ne prenderemo atto. Ma non ci sono questi presupposti perché il rapporto è idilliaco". Così l'ad del club bianconero, Beppe Marotta, a Premium nel prepartita di Juventus-Chievo.