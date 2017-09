Spal: Semplici,a S.Siro con sfrontatezza

FERRARA, 9 SET - "L'Inter insieme a Juventus e Napoli è una delle favorite per vincere lo scudetto, Icardi per me è uno dei più forti attaccanti del mondo. Noi dobbiamo andare a Milano portando le nostre qualità e anche una certa dose di sfrontatezza. Solo in questo modo potremo dare loro del filo da torcere". Lo sostiene l'allenatore della Spal Leonardo Semplici alla vigilia della partita di San Siro in programma nell'anticipo domenicale delle 12.30. "La partita per noi - ha proseguito - da uno a dieci ha difficoltà dieci, vogliamo fare bene con la consapevolezza che questa gara non fa parte del 'nostro' campionato. Proviamo a tenere palla così limitiamo la loro pericolosità". Dal punto punto di vista della formazione anti-Inter sostanziale continuità all'11 visto contro l'Udinese, possibile il rientro in difesa di Felipe e davanti ballottaggio fra Paloschi e Antenucci per affiancare Borriello. Non a disposizione Meret, Floccari, Oikonomou ai quali si aggiunge Rizzo alle prese con un risentimento muscolare.