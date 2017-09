Mondiali:Putin a Infantino,tutto procede

MOSCA, 09 SET - "Tutto procede come da programma" nella preparazione dei Mondiali di calcio del 2018, e la Russia "farà tutto il necessario per concludere tutto in tempo e con la qualità necessaria": lo ha detto Vladimir Putin incontrando a Mosca il presidente della Fifa Gianni Infantino. Putin ha inaugurato oggi assieme a Infantino il Fifa World Cup Trophy tour allo stadio Luzhniki di Mosca, che ospiterà la finale del campionato del mondo di calcio. "Lo stadio è assolutamente stupefacente. E' molto bello e ha assolutamente tutto ciò che uno stadio del più alto livello dovrebbe avere", ha detto Infantino. Lo riferisce l'agenzia Interfax. (ANSA)