Pioli, Viola a zero non per sfortuna

FIRENZE, 9 SET - "Non abbiamo fatto zero punti per sfortuna, contro la Sampdoria dovevamo fare di più sotto porta. E' chiaro che mi aspetto dei miglioramenti. Vogliamo ottenere risultati, e questi passeranno attraverso la bontà della nostra prestazione". Così Pioli alla vigilia della gara col Verona, dove la Fiorentina arriva con zero punti in classifica dopo le sconfitte con Inter e Sampdoria. "Che non ci faccia piacere la classifica è evidente, già domani possiamo cambiarla -ha detto Pioli". "Sono contento che il mercato sia finito -ha proseguito il tecnico- adesso abbiamo alternative in tutti i reparti. Sono arrivati giocatori con entusiasmo e motivati. Che siamo arrivati lunghi è sotto gli occhi di tutti, ma per noi non può essere un alibi, è uno stimolo maggiore. Già domani non potremo essere collaudati al 100%, ma dovremo essere concentrati, perchè avremo davanti un Verona molto motivato".