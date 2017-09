Liga:sorpresa Real, Levante 1-1 a Madrid

ROMA, 9 SET - Sorpresa al Santiago Bernabeu dove oggi i campioni di Spagna e d'Europa del Real Madrid non sono andati oltre l'1-1 contro il Levante, nell'anticipo della 3/a giornata della Liga. Gli ospiti erano addirittura andati in vantaggio al 12' con Ivi, gol, poi pareggiato al 36' da Lucas Vazquez. Con il punto guadagnato oggi, le due squadra salgono entrambe a 5 punti, uno in uno meno delle capoliste Barcellona, Real Sociedad e Leganes, le prime due impegnate rispettivamente contro Espanyol (stasera), a La Coruna (contro il Deportivo), mentre la terza è stata fermata ieri in casa dal Getafe (1-2).