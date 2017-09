Premier: 'manita' Guardiola a Klopp

ROMA, 9 SET - Dura lezione per il Liverpool e Jurgen Klopp 'seppelliti' sotto 5 reti all'Etihad Stadium da un impressionante Manchester City, oggi davvero in giornata di grazia. Le reti dei prossimi avversari del Napoli in Champions portano la firma di Aguero (24' pt), Gabriel Jesus (51' pt e 8' st) e Sanè (32' e 46' st).