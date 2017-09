Mihajlovic, Torino punta a Europa

TORINO, 9 SET - "E' la prima volta che alleno una squadra costruita per l'obiettivo che si è prefissato. E se non andremo in Europa sarà colpa mia". Sinisa Mihajlovic si dichiara pienamente soddisfatto del Torino plasmato dal presidente Cairo e dal ds Petrachi. "Al Milan - aggiunge il tecnico serbo - mi avevano chiesto la Champions, ma la squadra non era da Champions; lo stesso accadde alla Fiorentina: volevano l'Europa League, ma la squadra non era abbastanza attrezzata. Questo Toro è forte, completo, ambizioso, con giovani dal grande potenziale, altri esperti, maturi, con fisico e personalità". Una squadra nata per tornare in Europa, ammette il tecnico granata: "Se riuscissimo a stare nel gruppo che conta fino alla seconda sosta, quella di ottobre, - chiude Mihajlovic - allora tutto diventerà bello".