Spalletti:Perisic può diventare capitano

APPIANO GENTILE (COMO), 9 SET - ''Perisic lo reputiamo un grande giocatore e una grande persona. Può diventare un futuro capitano dell'Inter anche lui. Anche se ne abbiamo già uno, in una squadra ce ne vogliono molti, giocatori che abbiamo l'autorità per indicare il percorso''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così il rinnovo di contratto di Ivan Perisic ufficializzato ieri con un prolungamento fino al 2022. Un'operazione per cui Spalletti fa i complimenti alla società. ''Ivan - continua l'allenatore nerazzurro - ha qualità incredibili. Deve far vedere i numeri, ce ne aspettiamo tanti e lui è disponibile a prendersi questa responsabilità''.