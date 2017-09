Spalletti "Domani grandissima occasione"

APPIANO GENTILE (COMO), 9 SET - "Se vogliamo salire sugli aerei che portano in giro per l'Europa, dobbiamo fare il check-in in partite come queste'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Spal. ''Per noi è un'occasione importantissima'', dice. Domani a S.Siro sono attesi 60mila spettatori ma il merito va ai giocatori del passato: ''Mourinho, ha determinato il fatto che domani ci siano 60 mila tifosi. Il merito è suo, di Moratti, Burnich, Facchetti, Eto'o, Materazzi, Milito. Ripaghiamo la fiducia dei tifosi".