Udinese, Delneri "domani ricominciamo.."

UDINE, 9 SET - Comincia domani il nuovo campionato dell'Udinese, in casa contro il Genoa, senza dimenticare quanto fatto nelle due partite precedenti, ma guardando avanti e credendo in quello che si fa. Il tecnico friulano Gigi Delneri tira una riga per dare la svolta alla stagione dei bianconeri, cominciata con due sconfitte ma ancora tutta da scrivere. Soprattutto ora che il mercato si è chiuso. "Domani per noi è una partita molto importante. Inizia un nuovo campionato, con tanti giocatori arrivati post ritiro. Dovremo lavorare sulle loro qualità, sulle loro abitudini, su come è il campionato italiano", ha affermato nella consueta conferenza stampa pre-partita, senza nascondere che "è stato deleterio, fortunatamente è finito e ora tutti ci dedicheremo al nostro compito". "In Premier League hanno fatto bene" a chiudere il mercato estivo prima. "Che il mercato così lungo sia negativo è una cosa indubbia". L'Udinese deve ora concentrarsi solo sul Genoa "che è molto veloce. Non dovremo avere fretta e aggredire.