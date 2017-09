Gasperini, pronti per le 7 gare di fila

ROMA, 9 SET - "Siamo pronti alle sette partite in ventuno giorni, non ne vedevamo l'ora. Soprattutto perché, dopo due sconfitte in campionato, la sosta per le Nazionali ci è sembrata ancora più lunga". Alla vigilia dell'impegno con il Sassuolo, primo di una serie che comprende i due match di Europa League con Everton e Lione, Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta. "Dovremo avere la forza di cancellare le partite andate male pensando sempre all'appuntamento successivo - spiega il tecnico nerazzurro - Non abbiamo paura, c'è voglia di fare bene. Cominciamo dal Sassuolo, conta la singola partita". Riguardo alle scelte, Gasperini è netto. "Nessuno può giocare sette volte di fila - osserva - Il turnover, visti i tanti impegni, è fondamentale. Domani giocheranno Caldara, de Roon, Castagne, Ilicic e Cornelius".