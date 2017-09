Inzaghi, "con Montella sono in credito"

ROMA, 9 SET - "Biglia? Gli auguro il meglio, con me in un anno e mezzo è stato straordinario e si è sempre messo a completa disposizione. Domani sarà sicuramente un osservato speciale perché nel suo ruolo lo considero il top in Europa". Così Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Milan nella quale la Lazio si ritroverà contro il suo ex capitano Lucas Biglia. Inzaghi non ha mai vinto da allenatore contro Montella: "Con Vincenzo c'è un buon rapporto, sì nei confronti suoi sono un pò in credito", aggiunge Inzaghi; e sui rossoneri avverte: "E' la squadra italiana che si è mossa meglio sul mercato, fatta di grandissimi investimenti, stanno vincendo e andando bene. E' una squadra costruita per vincere, dovremo fare una partita tosta e importante, altrimenti sarà dura". Dopo la partenza a salve con la Spal e il successo sul Chievo in trasferta, un banco di prova per testare le qualità della compagine biancoceleste.