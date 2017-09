Rinviata anche Samp-Torino Primavera

ROMA, 9 SET - La Lega di Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell'incontro Sampdoria-Torino, valido per la prima giornata del Campionato Primavera, inizialmente programmato per oggi alle 15 a Bogliasco. Lo comunica la stessa Lega precisando che la decisione è stata presa in seguito all'innalzamento a rosso del livello di allerta meteo decretato oggi dalla Protezione civile per la zona di Genova. Ieri era stata assunta la stessa misura per la gara di Serie A odierna fra Sampdoria e Roma.