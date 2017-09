Montella, ottima campagna acquisti Milan

CARNAGO (VARESE), 9 SET - Vincenzo Montella promuove a pieni voti la campagna acquisti con cui l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli hanno rivoluzionato il Milan. "La dirigenza merita dieci da parte mia, ha fatto il massimo in tempi brevissimi - ha notato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con la Lazio -. Poi, se mi domandate quante sessioni di mercato servono per costruire una squadra, penso che i club europei con budget illimitato impiegano 3-4 sessioni. Nelle prossime sessioni potremmo dover incrementare anche noi, ma c'è massima stima e ringraziamento per quanto è stato fatto". "Dopo il mercato Milan fa paura? Non so se a livello di politica sportiva sia così - ha risposto Montella -. Io so che il Milan ha messo nel sistema calcio italiano un centinaio di milioni, 50 li ha dati all'Atalanta, una ventina alla Lazio, un altro po' alla Fiorentina. Credo che almeno un ringraziamento di facciata questa proprietà lo meriti".