Montella "livello Milan è da scoprire"

CARNAGO (VARESE), 9 SET - La trasferta con la Lazio "non sarà decisiva per le ambizioni" del Milan ma Vincenzo Montella si aspetta di vedere progressi dai suoi. "E' la 7/a partita ufficiale, tutte sono state impegnative. Ci sono grandissime aspettative e ambizioni, finora il Milan ha risposto nella maniera giusta. Non conosciamo ancora nemmeno noi il nostro livello, fra una ventina di giorni potremo saperne di più ma sarà ancora presto" ha detto l'allenatore, che non teme il maltempo atteso domani sulla Capitale: "l'Olimpico è sempre stato curato bene". Per Montella sarà anche un confronto contro Simone Inzaghi, che come lui ha battuto la Juve in una sfida per la Supercoppa. "E' importante, forse siamo gli unici in Italia ad aver tolto qualcosa alla Juve in questi anni, è difficilissimo. Simone si sta dimostrando pragmatico, sa adattarsi ai giocatori e sa farsi voler bene. Lo stimo e mi sento in debito con lui, nelle tre volte in cui ci siamo incontrati sono stato particolarmente fortunato".