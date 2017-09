Delneri, voglio Udinese aggressiva

UDINE, 9 SET - "Il Genoa inizia a giocare da dietro, dovremmo subito pressarli alti. Sono veloci e propositivi in attacco con Laxalt e Lazovic. Dobbiamo metterci intensità e aggressività". Così Luigi Delneri, alla vigilia della gara interna di domani contro i liguri. Una partita che vede l'Udinese già sotto il fuoco delle critiche dei tifosi, per i bianconeri ancora a secco dopo due turni: "Abbiamo sbagliato due partite -dice Delneri- ma siamo pronti a ripartire giocando di squadra. Thereau ci ha dato una grande mano l'anno scorso. Ci mancherà la sua singolarità ma dobbiamo sopperire col lavoro di squadra". Per quanto riguarda le condizioni dei giocatori dopo la pausa per la Nazionale, "Samir sta bene, il ginocchio migliora a vista d'occhio e ha lavorato bene durante la sosta. Manca Widmer, giocherà Stryger. Ha lavorato bene con noi anche se l'abbiamo perso per molti giorni causa nazionale. Behrami sta bene, ha giocato 90 minuti con la Svizzera. Ha caratteristiche tattiche importanti per noi. Domani deciderò".