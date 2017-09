Genoa, Juric vuole squadra determinata

GENOVA, 9 SET - E' la gara della svolta, quella che attende a Udine il Genoa di Ivan Juric ferma a 1 punto in classifica. "Vorrei che la squadra continuasse a giocare bene ma che riuscisse a diventare più tosta e più cattiva per vincere. Serve un vero e proprio salto di qualità". Di fronte ha una squadra che ha iniziato ancora peggio del Grifone. "Son reduci da 2 sconfitte -ha detto Juric- e vorranno di certo reagire davanti al proprio pubblico ma in queste due settimane abbiamo lavorato in maniera positiva e ci sono le basi per fare bene". In attesa del rientro di Izzo, il tecnico potrà contare su Bertolacci e Lapadula. "Il primo ha avuto un problema alla caviglia ma si allena da 2 giorni con noi e ci sarà. Lapadula non è ancora al massimo della forma ma partirà titolare". Inizio in panchina invece per l'ultimo acquisto, Ricci. "E' ancora indietro fisicamente ma ci potrà dare una mano. Rigoni? Fa parte della rosa, è a disposizione e si allena normalmente. L'utilizzo o meno è solo legato a scelta tattica".