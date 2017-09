Dzeko di nuovo papà, è arrivato Dani

ROMA, 9 SET - Festa in casa Dzeko: nella clinica Mater Dei di Roma, questa mattina alle 7:49, è nato Dani, figlio dell'attaccante della Roma e della moglie Amra Dzeko-Silajdzic. L'attaccante bosniaco ha pubblicato via social una foto di mamma e figlio con il messaggio "Benvenuto tra noi, Dani". La mamma e il bambino, che - fanno sapere dalla Mater Dei - pesa 3,610 kg, sono in ottima salute.