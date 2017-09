Francia: Psg travolge il Metz 5-1

ROMA, 8 SET - L'attacco stellare del Psg non delude ed alla prima uscita ufficiale tutti insieme, Neymar, Mbappè e Cavani vanno a segno: vittima sacrificale il Metz nell'anticipo di campionato. La formazione parigina s'impone 5-1 in casa del Metz grazie alle reti del 'matador' Cavani (doppietta), Neymar, Mbappè e Lucas. Di Riviere la rete dei padroni di casa che erano riusciti a imbrigliare la squadra di Emery chiudendo il primo tempo sull'1-1, poi l'espulsione di Assou-Ekotto a inizio ripreso ha spianato la strada al Psg. Con questa vittoria il PSG è momentaneamente in testa alla classifica della Ligue 1 in attesa della sfida di domani fra Nizza e Monaco.