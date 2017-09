Lega di A:Samp-Roma a data da destinarsi

ROMA, 8 SET - Sampdoria-Roma rinviata "a data da destinarsi". La Lega di Serie A conferma così la decisione di non far disputare l'anticipo della terza giornata in programma domani a Genova: "Il commissario straordinario della Lega Professionisti Serie A - fanno sapere -, vista la comunicazione del GOS di Genova, con la quale si dà atto della decisione assunta in data odierna dal Centro Operativo Comunale, a causa dell'allerta meteo diramata dalla Regione Liguria, di rinviare l'incontro Sampdoria-Roma, dispone che la gara Samp-Roma venga rinviata a data da destinarsi".