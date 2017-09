Rinvio Samp-Roma, a Genova 5/o caso

GENOVA, 8 SET - Negli ultimi quattro anni sono cinque i casi di partite rinviate a Genova per il maltempo. L'ultima, appunto, quella di domani tra Samp e Roma, che salta per l'allerta meteo. Andando a ritroso, l'11 settembre 2016 l'arbitro rinvia Genoa-Fiorentina al 28' pt per impraticabilità del campo. Le altre invece non sono nemmeno cominciate. Il 13 settembre 2015 viene rinviata sempre per maltempo Sampdoria-Bologna. Il 21 febbraio 2015 è stata la volta del derby Sampdoria-Genoa ancora a causa del meteo e il 17 marzo 2013 viene rinviata Sampdoria-Inter a causa di una violenta nevicata che aveva coperto letteralmente lo stadio Ferraris.