Azzurri: Cairo, Ventura è bravissimo

TORINO, 8 SET - Urbano Cairo crede che il ct Ventura porterà a compimento la missione di qualificare l'Italia per i Mondiali del 2018. "L'ho avuto per cinque anni al Torino - ha detto in un'intervista al programma 'Tutti convocati' di Radio 24 - e ha fatto cose veramente eccellenti. E' molto bravo, ma siamo in una fase di passaggio nella quale alcuni grandissimi giocatori stanno invecchiando mentre alcuni giovani stanno entrando". "Al Toro - ha proseguito Cairo - Ventura ha sviluppato le conoscenze e le capacità di tanti giovani che sono poi diventati importanti, come Immobile, Darmian, lo stesso Zappacosta".