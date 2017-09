Cairo, "in Lega c'è condivisione"

TORINO, 8 SET - "Non c'è nessun 'Lodo Cairo', siamo semplicemente arrivati a un punto, condiviso un po' da tutti: fare della Lega un organismo diretto da un manager, come fanno in Spagna o in Inghilterra. Il nuovo presidente non comanderà per tutti in maniera dittatoriale, si troverà la sua squadra e ci sarà un piano industriale biennale-triennale". Lo ha detto, a Radio24, Urbano Cairo, presidente del Torino, a proposito dell'assemblea della Lega di serie A dell'altroieri. "Ho letto di presunti litigi in Lega - ha aggiunto Cairo - mi sembrano parole esagerate, ci possono essere dei punti di vista differenti. la cosa importante è capire che dobbiamo essere gestiti in maniera manageriale. Il punto è - ha proseguito Cairo nell'intervista - che negli ultimi 5 anni l'incremento dei diritti tv è stato del 25%, mentre la Premier League ha triplicato, la Liga ha più che raddoppiato, la Bundesliga ha fatto due volte e mezza.