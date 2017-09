Crotone: Nicola, soddisfatto del mercato

CROTONE, 8 SET - "Sono soddisfatto del mercato condotto dalla società, adesso il campo deciderà i titolari". A dirlo il tecnico del Crotone Davide Nicola alla vigilia della trasferta contro il Cagliari. "Incontriamo una squadra - ha detto Nicola - che ci terrà a fare bene nel suo nuovo stadio". Il tecnico ha parlato soprattutto della nuova squadra che andrà a guidare dopo la chiusura del calciomercato. "Adesso - ha detto - siamo al completo. I nuovi arrivati hanno avuto pochi giorni a disposizione e bisogna dare loro tempo. La pausa di campionato ci ha dato modo di lavorare per migliorare l'integrazione, ma è anche vero che abbiamo avuto diversi calciatori impegnati con le varie Nazionali. Non è escluso che qualcuno dei nuovi possa andare in campo o subentrare. Manderò in campo i più pronti". Nicola si trova a guidare una delle formazioni più giovani del campionato: "Ho chiesto loro di sopperire alla mancanza di esperienza con la fame di volersi mettere in mostra e la voglia di migliorare''.