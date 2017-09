Allerta meteo Genova, rinviata Samp-Roma

GENOVA, 8 SET - L'anticipo di Serie A tra Sampdoria e Roma, che si sarebbe dovuta disputare domani sera, nel Ferraris di Genova, è stato rinviato a causa dell'allerta meteo. La decisione della sospensione della partita, consigliata durante la riunione del Comitato operativo comunale (Coc) per le avverse condizioni meteorologiche che si determineranno domani e che potrebbero portare a alzare ulteriormente il livello d'allerta, verrà comunicata dal Cus della questura alla Lega calcio. Tra l'altro, il Coc ha stabilito che la partita non potrà essere riorganizzata prima delle 18 di domenica, in considerazione del fatto che la perturbazione che interesserà domani la Liguria e Genova potrebbe estendersi fino alla giornata di domenica.