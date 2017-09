Anticipi serie A: Roma e Juve favorite

ROMA, 8 SET - La Roma va a caccia di un successo nell'anticipo di domani sera e in quota ha le carte in regola per riuscirci: Una vittoria dei giallorossi sulla Samp a Genova è a 1,85, mentre per pareggio e vittoria blucerchiata l'offerta sale a 3,85 e 3,90. Anche l'altra romana, la Lazio, è favorita nella sfida in casa domenica col Milan: ''a 2,45, '2' a 2,85, con il pareggio dato a 3,40. Il Chievo è chiamato a una "mission impossibile" nell'anticipo a Torino contro la Juve. Vale appena 1,16 la vittoria di Allegri, il pareggio e la vittoria dei veneti sono a distanza siderale, rispettivamente a 7,25 e 18. Tra le altre, favoritissima l'Inter in casa con la Spal, malgrado l'ottimo inizio emiliano: «1» a 1,20. Un altro pareggio, dopo quello ottenuto dalla Spal in casa della Lazio, vale 7. Avanti anche il Napoli in casa del Bologna: «2» a 1,30. Quote favorevoli all'Atalanta nel match interno con il Sassuolo («1» a 1,57) e alla Fiorentina nella trasferta di Verona («2» a 2,20).