Conte: Ok a chiusura anticipata mercato

LONDRA, 8 SET - Antonio Conte è pienamente d'accordo con la decisione appena presa dalla Premier league di chiuderà il mercato di entrata e uscita prima dell'inizio del campionato. "E' un'ottima decisione, che mi trova completamente d'accordo. Se un club ha una strategia, non c'è bisogno di aspettare l'ultimo giorno per fare acquisti. Non amo le settimane di mercato, perché bisogna sempre aspettare e alla fine si rischia di perdere i calciatori desiderati. Se il tuo piano è chiaro, non vedo che problema ci sia. I problemi emergono quando si attende fino alla fine". Inevitabile parlare - alla vigilia della trasferta di Leicester - anche del mercato del Chelsea: "Penso che la società abbia cercato di fare il meglio. Certe volte riesci ad acquistare chi vuoi, altre no. Solo alla fine della stagione potremo fare un bilancio dell'operato di tutti. Adesso conta solo lavorare con questi giocatori. E' il momento di essere concentrati, il resto non conta più".