Allerta meteo: rischio rinvio Samp-Roma

GENOVA, 8 SET - L'anticipo di campionato tra Sampdoria e Roma previsto per domani sera allo stadio Ferraris di Genova potrebbe essere rinviato a causa dell'emanazione dell'allerta arancione per temporali persistenti e forte pioggia. E' in corso la riunione tecnica al Centro operativo comunale che dovrebbe assumere in tempi brevi una decisione definitiva. Nel caso di rinvio, il calendario fitto di impegni della Roma rende difficilissimo se non impossibile un recupero in tempi brevi.