Gattuso dirige Primavera, no figuracce

MILANO, 8 SET - Alla vigilia del debutto alla guida della Primavera del Milan, "il formicolio alla pancia è uguale" a quello che Rino Gattuso provava prima delle grandi sfide in rossonero o con la Nazionale. "Senza queste sensazioni non avrebbe senso fare questo lavoro", ha spiegato l'ex centrocampista, che ha un obiettivo pragmatico: "Con la nuova formula il campionato Primavera è difficile. Ci sono squadre che hanno speso 10-12 milioni, tre o quattro potrebbero vincere la Serie C. La mia più grande responsabilità è mettere i ragazzi in condizione di non fare figuracce". In spogliatoio Gattuso ha spiegato di esigere rispetto delle regole di non badare a età e nomi: "Parla il campo, gioca chi sa starci e chi ha il veleno - ha chiarito -. Quando andranno in Serie A, Lega Pro o B, devono riuscire a giocare da subito. Devono sviluppare la mentalità di saper soffrire e allenarsi anche fuori dal paradiso di Milanello. Poi ci sarebbe un lavoro che andrebbe fatto prima dei 16 anni, con procuratori e genitori, ma lasciamo stare...".