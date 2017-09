Inter: Perisic, con Spalletti migliorerò

MILANO, 8 SET - "Per tanto tempo non ho rilasciato dichiarazioni, ora posso dire che con Spalletti abbiamo parlato già dalla preparazione e mi ha detto che con lui potrò essere un Ivan ancora migliore": così l'attaccante dell'Inter Ivan Perisic che ha rinnovato con il club nerazzurro fino al 2022 dopo un'estate in cui è stato al centro di trattative di mercato con il corteggiamento del Manchester United. "E' una giornata speciale. Sicuramente c'è un po' di emozione - racconta il croato - e sono anche contento, dopo lo stress di questa estate. Ora guardiamo avanti e penso solo all'Inter. Dopo la firma, c'è da pensare solo al campo". "Anche Handanovic mi ha parlato di Spalletti - continua Perisic - dai tempi dell'Udinese, e me ne ha parlato solo bene. Abbiamo fatto bene nelle prime due partite e ora dobbiamo continuare così. I tifosi sono sempre tantissimi e per noi è meglio, sarà più facile con in loro supporto".