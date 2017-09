Nani, la Lazio per me è una nuova sfida

ROMA, 8 SET - "Cosa mi ha spinto a scegliere la Lazio? È una mia caratteristica: mi avvicino sempre alle sfide con tante motivazioni. Sono qui per aiutare la squadra, in tutti i modi in cui potrò. Porterò la mia esperienza". Luis Nani si presenta così ai suoi nuovi tifosi, alla vigilia della sfida della Lazio contro il Milan, domenica all'Olimpico. L'ex Valencia, tuttavia, non è ancora al top. "Non è possibile giocare domenica - ha spiegato - Sto seguendo un programma individuale per ritrovare la condizione. Quando sarò pronto per il fisioterapista e per il mister, darò il mio meglio". Una delle prime cose di cui hanno parlato a Nani è stato il derby contro la Roma. "Dovremo dimostrare che siamo i migliori - ha sottolineato il nazionale portoghese - Ma ora abbiamo altre cose su cui concentrarci: pensare già al derby, magari può portare a qualche distrazione".