Giampaolo "Samp mai vittima sacrificale"

GENOVA, 8 SET - "La Sampdoria non sarà mai la vittima sacrificale". Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, indica la strada ai suoi ragazzi in vista dell'anticipo di domani sera al Luigi Ferraris con la Roma: vuole una squadra che giochi senza pensieri perché "alla terza giornata di campionato non ci devono essere pressioni". Quanto alla formazione, la sensazione è che i nuovi acquisti Duvan Zapata e Ivan Strinic possano partire dalla panchina perché "non hanno lavorato con continuità ma sono arrivati con entusiasmo. L'impatto è positivo, sono motivati". In difesa sulla fascia sinistra toccherà a Vasco Regini, mentre come centrale al fianco di Matias Silvestre ci sarà Gian Marco Ferrari. In attacco invece sarà l'ex giallorosso Gianluca Caprari a affiancare Fabio Quagliarella. Domani al Ferraris ci saranno almeno 25mila persone, una cornice straordinaria: "Sarà sempre il valore aggiunto ma dipende anche dalla nostra voglia di essere audaci".