Di Francesco, la Var non mi piace molto

ROMA, 8 SET - "La designazione di Orsato per la gara con la Samp dopo l'errore alla Var con l'Inter? Non mi piace mai parlare degli arbitri. A volte non so nemmeno chi abbiamo, e forse è un difetto, ma io cerco di preparare la mia squadra non lamentandomi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la Var, poi, accetto tutte le innovazioni, però non sono contentissimo in generale; magari, più avanti dirò qualcosa di diverso. In ogni caso non è legato all'episodio con l'Inter, perché sono convinto che l'errore sarà sempre dietro l'angolo". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta di Marassi. "Non mi piacciono tutte queste sospensioni - precisa il tecnico abruzzese parlando del meccanismo legato al Var - La partita diventa come un thriller in tv, dove da un momento all'altro può succedere qualcosa: questa è la mia sensazione. Non mi piace molto, ma è giusto accettarla e andare avanti, al di là di chi sia l'arbitro domani. Che non m'interessa".