Malagò, compensi Lega? Sentirò Tavecchio

ROMA, 8 SET - Il presidente del Coni Giovanni Malagò "si riserva" di sentire il presidente della Figc Carlo Tavecchio sulle voci relative a presunti compensi extralarge della gestione commissariale della Lega di Serie A, secondo cui Tavecchio e il suo staff potrebbero incassare 135mila euro per sei mesi di lavoro. "Devo ancora verificare la questione - ha detto Malagò a margine della presentazione a Milano del progetto "Quando la neve fa scuola" - Sarebbe poco serio dare un giudizio senza aver approfondito la questione. Quella cifra è divisa tra lui e altri due commissari, ma se vale il principio non conta che siano 45mila o 135mila. Una cosa sono i professionisti, un'altra sono i dirigenti e chi rappresenta le cariche elettive e le istituzioni". Malagò spezza poi una lancia a favore del ct dell'Italia Gian Piero Ventura dopo la sconfitta in Spagna: "Le qualificazioni per la prima volta si sono giocate con una formula che non qualifica le prime due. In tutte le edizioni precedenti l'Italia avrebbe già staccato il pass".