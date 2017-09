Milan: Biglia, titolo? Pressioni inutili

CARNAGO (VARESE), 8 SET - Lucas Biglia non si sbilancia ancora a parlare di Milan da scudetto. "E' un Milan di qualità, ora dovremo lavorare per mettere tutti i pezzi a posto. Dopo due giornate non si può parlare di scudetto. Il primo obiettivo della società è arrivare in Champions, quando vedi rosa escono certe ambizioni ma non possiamo metterci altre pressioni che non servono", ha notato il centrocampista argentino, che considera "la Juventus ancora la squadra da battere". "Non penso che quello di domenica con la Lazio sia il primo vero test - ha aggiunto l'ex biancoceleste -. In Europa abbiamo giocato con squadre meno conosciute e in campionato con due toste come Crotone e Cagliari. Domenica potremo avere la misura di dove siamo e dove vogliamo arrivare".