Var: Giampaolo, un antidoto a sudditanza

GENOVA, 8 SET - "La Var? Penso sia l'antidoto per la sudditanza psicologica". Risponde così Marco Giampolo, tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampa della vigilia del match con la Roma, dopo le polemiche arrivate dalla Capitale dai tifosi giallorossi per la designazione dell'arbitro Orsato. Il direttore di gara infatti aveva 'seguito' la Var in occasione del match tra Inter e Roma quando ci furono polemiche per la decisione di Orsato di non concedere il rigore dopo un intervento di Skriniar su Perotti. "Ho visto che gli arbitri fanno meglio il loro lavoro e sbagliano sicuramente meno grazie a questa nuova tecnologia - ha detto Giampaolo -: ho notato che sono senza dubbio più sereni. Poi ognuno vede il proprio colore della maglia ma sicuramente ci sono meno polemiche e più vantaggi per tutti".