Milan: l'ex Biglia, la Lazio è forte

CARNAGO (VARESE), 8 SET - "Non so cosa succederà, non mi aspetto sicuramente una bella accoglienza, ma non mi farà cambiare il pensiero che ho io della Lazio". Lucas Biglia si prepara al ritorno all'Olimpico con indosso la maglia del Milan contro la squadra in cui ha giocato negli ultimi quattro anni, e non si preoccupa particolarmente di essere contestato. "Sono felice di tornare a Roma e vedere i miei ex compagni, con tanti ho ancora una bellissima relazione. Pioli e Simone Inzaghi sono gli allenatori con cui mi sono espresso meglio. Simone era meno conosciuto ma in un anno ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Con lui è andata alla grande gli auguro il meglio", ha spiegato il centrocampista argentino, sottolineando che "la Lazio è forte: ha vinto la Supercoppa contro la Juventus. O è rimasta forte come l'anno scorso o lo è di più, battere la Juve non è poco".