Juve-Chievo con Sczczesny, dubbio Dybala

TORINO, 8 SET - C'è ancora più di un punto interrogativo nella formazione della Juventus per l'anticipo di domani alle 18 con il Chievo. "Abbiamo out Khedira, Marchisio è ancora in fase di ripresa, Cuadrado credo sia rientrato perché ieri non l'ho visto - ha spiegato Allegri tra il serio e il faceto -. Dybala ieri ha svolto lavoro differenziato, Barzagli tornerà oggi dopo due giorni di riposo, mentre Chiellini è out e speriamo di recuperarlo per il Barca". Una certezza è l'esordio in porta di Szczesny: "Domani Buffon riposerà, Matuidi e Pjanic giocheranno, ma non so ancora se con il centrocampo a due o con un altro metodo". Sarà Gonzalo Higuain il valore aggiunto della Juventus: "La mancata convocazione in Nazionale gli ha fatto bene, sia dal punto di vista fisico che mentale. Vuole riconquistare la nazionale".