Gestaccio ad arbitro, Fifa indaga Alli

(ANSA-AP) - ZURIGO, 8 SET - La Fifa ha aperto una procedura disciplinare sul centrocampista dell'Inghilterra Dele Alli per il gesto del dito medio alzato, apparentemente rivolto all'arbitro francese Clement Turpin (forse per una punizione non concessa), durante la gara di qualificazioni mondiali di lunedì scorso contro la Slovacchia. Alli, che in campo non aveva ricevuto sanzioni, e il ct inglese Gareth Southgate avevano in seguito spiegato che il gesto era stato indirizzato scherzosamente al compagno di squadra Kyle Walker. Ma la procedura è stata comunque aperta e Alli rischia una squalifica.