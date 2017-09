Juve: Allegri "inizia stagione vera"

TORINO, 8 SET - "Siamo pronti per ripartire, ora inizia la stagione vera: in un mese abbiamo sette partite, cinque di campionato e due di Champions. E domani, comunque sia, bisogna prendere i tre punti". Massimiliano Allegri vuole una Juve senza freni, già tra 24 ore con il Chievo, "che è - dice . una squadra ben organizzata, che fa risultati da tanti anni in serie A, guidata da un ottimo allenatore. Noi dovremo fare meglio che a Genova in fase difensiva, dopo abbiamo preso due gol, anche se in circostanze un po' casuali".