Allegri "troppe critiche all'Italia"

TORINO, 8 SET - La Nazionale italiana "è stata eccessivamente criticata, il suo obiettivo è raggiungere il Mondiale, che arrivi al traguardo giocando bene o meno bene non conta". Così Massimiliano Allegri sugli azzurri che devono conquistare il pass per Russia 2018. "Quando ti vedi una volta al mese e poi per tre mesi non più - ha spiegato il tecnico bianconero - è difficile giocare bene. Succede a tutti, basta pensare alla stessa Argentina. L'obiettivo è arrivarci, poi al Mondiale sarà tutta un'altra storia".