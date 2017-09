Fifa: il 22/9 i finalisti del Best Award

ROMA, 8 SET - Venerdì 22 settembre, con una cerimonia alla Victoria House di Londra, la Fifa annuncerà i finalisti dei Best Football Awards, riconoscimenti con cui la Federazione internazionale celebra ogni anno i migliori giocatori e i migliori allenatori (sia uomini, sia donne) del mondo. A questi, per la prima volta, si aggiungerà il premio come miglior portiere. Non mancheranno, infine, il Puskas Award, il Fan Award e il Fair Play Award. I vincitori saranno poi svelati nella cerimonia del 23 ottobre sempre a Londra, al Palladium.