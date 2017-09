La Benevento granata accoglie il Torino

ROMA, 8 SET - "Il Toro nella città delle Streghe". È la manifestazione-omaggio organizzata dal Toro club Benevento "Pedro Mariani" in occasione della sfida tra la squadra sannita e quella di Mihajlovic. Ad annunciarlo è il presidente del club Daniele Capossela, il quale ha voluto proporre per il week end varie iniziative rivolte ai tifosi granata che giungeranno in città da varie parti d'Italia, così come ai tifosi e cittadini beneventani. Sono quindi previsti incontri, visite guidate e, tra gli appuntamenti di domani, presso Palazzo Paolo V, sarà aperto il "Museo del Grande Torino" con l'esposizione di cimeli riguardanti l'invincibile squadra capitanata da Valentino Mazzola, la cui epopea fu spezzata dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949.