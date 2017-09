Gonalons, con la Samp per riscattarci

ROMA, 7 SET - Parte da Marassi il primo ciclo di partite ravvicinate della Roma (7 in 22 giorni) ed Eusebio Di Francesco studia come gestire le energie del gruppo. Tra i giocatori rientrati dalle nazionali, chi potrebbe usufruire di un turno di riposo è Daniele De Rossi e al suo posto, pronto a debuttare in giallorosso, c'è Maxime Gonalons. "A Genova - sottolinea il francese ex Lione - sarà una partita difficile, ma molto importante per riprendere la nostra marcia dopo la sfortunata sconfitta con l'Inter. Abbiamo bisogno di recuperare i punti persi. Affrontiamo questa fase della stagione con ambizione. Sappiamo di dover giocare tante partite in poco tempo, è necessario avere sempre forze fresche. Servirà l'apporto di tutti per fare una bella stagione e ottenere risultati. Abbiamo tutte le carte in regola per far bene. La rivalità con De Rossi? So che davanti a me c'è il capitano, un monumento di questo club e un giocatore di classe mondiale: è difficile per me trovare uno spazio, ma sono qui per dare il mio contributo".