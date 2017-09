Miranda, con la Spal vogliamo i 3 punti

ROMA, 7 SET - "Possiamo stare tranquilli, il regalo lo faccio domenica". Il difensore dell'Inter Joao Miranda, nel giorno del suo trentatreesimo compleanno, assicura a Inter Channel di scendere in campo domenica contro la Spal nonostante il duro scontro con Allison rimediato in Nazionale. "La Spal è un avversario nuovo che conosciamo poco, però il mister lo ha già studiato. Noi vogliamo tre punti e fare una grande partita: vogliamo i tre punti e basta", carica il brasiliano. Domenica sono attesi oltre 50mila spettatori: "San Siro è il nostro stadio, la nostra anima, e sicuramente vogliamo fare una buona partita per tutti i nostri tifosi".