Burdisso loda il Torino, Niang farà bene

ROMA, 7 SET - Niang "ha una forza pazzesca, è istinto puro. Aveva tante scelte, ma ha voluto venire qui. Farà bene". Nicolas Burdisso, l'esperto difensore scelto da Sinisa Mihajlovic per completare la difesa del Torino, promuove così l'acquisto dell'attaccante ex Milan. Centrale dalla lunga carriera, il giocatore elogia anche gli altri acquisti granata in un'intervista con Torino Channel. Rincon è un "trascinatore", Iago Falque "un ottimo ragazzo con grandissime qualità", Ansaldi "un piccolo Zanetti". E poi ci sono i giocatori confermati, capitan Belotti e Adem Ljajic, "un fuoriclasse cresciuto tantissimo in questi anni".