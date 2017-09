Roma: Totti studierà da allenatore

ROMA, 7 SET - La carriera da calciatore ormai alle spalle, quella da dirigente davanti, con la voglia però di non precludersi la possibilità in futuro di accomodarsi in panchina nel ruolo di allenatore: Francesco Totti si tiene aperte tutte le porte e dal 18 settembre, nel centro sportivo di Trigoria, inizierà il corso per allenatore di base "Uefa B", organizzato dall'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac). È stata quest'ultima, infatti, a rivelare la data di avvio del corso pubblicando via social network una foto dell'ex n.10 giallorosso con il segretario regionale Fabio Lozzi (direttore del corso), il presidente regionale Sergio Roticiani (coordinatore del corso) e il presidente della sezione provinciale di Roma Corrado Maida.