Crotone: presentati gli ultimi arrivi

CROTONE, 7 SET - "Siamo qui con spirito giusto perché abbiamo ancora fame, conosciamo le nostre qualità e vogliamo dare una grande mano al Crotone". Così Daniel Pavlovic ha riassunto il motivo per il quale lui ed i giovani Marco Tumminello e Stefan Simic hanno scelto il Crotone. I tre sono stati presentati alla presenza del presidente Gianni Vrenna, del direttore generale Raffaele Vrenna e del direttore sportivo Beppe Ursino. Molte le attese dei tifosi, soprattutto per Tumminello, capocannoniere della Primavera dalla Roma con 32 reti. "L'obiettivo - ha detto il calciatore - è salvarci e fare felici i tifosi. Non sento la pressione di dover dimostrare qualcosa, né di avere concorrenti. Anzi posso inserirmi bene grazie agli altri perché possono aiutarmi a capire i movimenti. Non ho esitato a scegliere Crotone perché ho visto una società seria che punta sui giovani". Per Simic Crotone ha prevalso sulla squadra che lo ha lanciato, lo Slavia Praga: "Il campionato di serie A è uno dei più importanti al mondo".